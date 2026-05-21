Естонія викликала російського дипломата через погрози країнам Балтії

Міністерство закордонних справ Естонії у четвер викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення йому ноти протесту щодо дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країн Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі естонського МЗС.

У ноті протесту відомство заявило, що Таллінн рішуче засуджує продовження дезінформаційної кампанії Росії проти Естонії та інших країн Балтії та вимагає від Москви негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

"Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на цілі в Росії. Повідомлення, що стверджують протилежне, є ще одним прикладом хибної російської пропаганди, і вони це знають", – сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Естонія та інші країни Балтії наголосили, що поява безпілотників у їхньому повітряному просторі є прямим наслідком незаконної війни агресії Росії проти України, а українці мають повне право завдавати ударів по військових цілях на російській території.

19 травня Міністерство закордонних справ Латвії викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією про те, що ця балтійська держава нібито надає свою територію Україні для проведення дронових атак на РФ.

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має наміру цього робити.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.