Ключевой перевал на границе Австрии и Италии заблокируют на день из-за акции протеста

Из-за акции протеста перевал Бреннер на границе Австрии и Италии будет закрыт в субботу, 30 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С 11:00 до 19:00 автомобили и мотоциклы, следующие в Италию и из Италии, не смогут проехать. Закрытие для грузовиков начнется в 9:00. Это касается главной дороги и второстепенных путей.

Это означает, что важнейшее сообщение между севером и югом в Альпах временно будет непроходимым.

Инициатором протеста стал Карл Мюльштайгер, мэр муниципалитета Грис-ам-Бреннер. Он сообщил, что причиной запланированной блокады является интенсивное движение на перевале Бреннер. Многие из примерно 15 000 жителей долины Виппталь живут в непосредственной близости от автомагистрали и страдают от шума, твердых частиц и различных других проблем, вызванных частыми пробками.

По данным оператора автомагистрали Asfinag, в 2025 году платной автомагистралью воспользовались почти 11 миллионов легковых автомобилей и около 2,5 миллиона грузовиков. С 2010 года грузовой трафик вырос примерно на 40 процентов. С момента открытия автомагистрали Бреннер в 1960-х годах интенсивность движения увеличилась почти в семь раз.

До сих пор демонстрации против угрозы транспортного коллапса на этом маршруте не разрешались. Теперь Административный суд Тироля вынес иное решение.

"Оправдывать запрет демонстрации против значительных пробок на дорогах именно значительными пробками на дорогах по сути делает свободу собраний абсурдной", – говорится в решении.

Закрытие совпадает с праздниками Пятидесятницы в немецких землях Бавария и Баден-Вюртемберг, а также с окончанием каникул в Саксонии-Анхальт. Полиция ожидает чрезвычайно сложных условий движения.

Обычно в течение восьми часов через перевал Бреннер проезжают десятки тысяч автомобилей. Транспортные средства будут проверяться, а водителей будут информировать задолго до достижения перевала Бреннер, даже на границах земель. Также ожидаются значительные пробки до и после закрытия.

В этот период в пострадавшем регионе запрещено все транзитное движение. По словам Мюльштайгера, разрешено только местное движение. Это означает, что каждый, кто забронировал отель в городе, например в долине Штубай, и может это подтвердить, может проехать через место закрытия. Велосипедисты могут пользоваться главной дорогой к перевалу Бреннер.

В качестве альтернативы поездке в Южный Тироль и другие направления в Италии на сегодняшний день возможны следующие варианты: перевал Решен, перевал Тиммельсйох в Австрии, туннель Готтард и туннель Сан-Бернардино в Швейцарии. Однако почти все эти маршруты значительно сложнее и занимают больше времени.

Мэр Гриса также сталкивается с политической оппозицией в отношении своей инициативы. Министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер считает это "препятствием для логистической отрасли". Министр транспорта Австрии Петер Ханке обеспокоен отношениями с Германией и Италией, которые "не должны обостряться из-за таких действий". А премьер-министр Южного Тироля Арно Компатшер предупредил, что многочасовая блокада может вызвать всеобщее недовольство среди населения и иметь обратный эффект.

В 2023 году Италия подала на Австрию в Суд ЕС из-за ограничения движения большегрузных автомобилей на перевале Бреннер, что стало первым подобным шагом одной страны ЕС против другой.

Также в 2023 году Италия столкнулась с серьезными перебоями в транспортном сообщении со своими северными соседями из-за закрытия Монбланского туннеля на техническое обслуживание и из-за закрытия в связи с погодными условиями других железнодорожных и автомобильных переходов, проходящих под Альпами.