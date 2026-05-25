При аварии поезда в Польше погиб человек, 18 – ранены

В железнодорожной аварии недалеко от польского города Рогожно один человек погиб, 18 человек получили ранения

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

После 15:00 пожарные получили сообщение о железнодорожной аварии в поселке Гарбатка, в Оборницком повете.

Там произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Рогожно – Познань, с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате аварии грузовик загорелся, а поезд сошел с рельсов, сообщила местная пожарная служба.

В поезде находилось несколько десятков человек. В результате происшествия один человек погиб. 18 человек получили ранения.

На месте происшествия в настоящее время работают 11 подразделений Государственной пожарной службы и Добровольческих пожарных бригад. Также были вызваны бригады скорой медицинской помощи и вертолеты Воздушной службы скорой помощи.

Службы сосредоточены на обеспечении безопасности места происшествия, тушении пожара и оказании помощи пострадавшим.

В апреле на юго-западе Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, столкнувшийся с грузовиком на железнодорожном переезде; водитель грузовика погиб.

До этого на одной из веток во французской Нормандии на целый день остановилось движение после столкновения скоростного экспресса с грузовиком на переезде, в аварии погиб машинист поезда.