Одна людина загинула через аварію потяга та вантажівки у Франції

У французькому департаменті Па-де-Кале зіштовхнулися пасажирський потяг та вантажівка, внаслідок аварії загинула одна людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал RTL.

Аварія сталася на залізничному переїзді між містами Бетюн та Ланс. Потяг, який перевозив приблизно 250 осіб, зіткнувся з вантажівкою поблизу Мазінгарбе.

Машиніст поїзда, застрягши у своїй кабіні, загинув. Внаслідок аварії 27 людей отримали поранення. Зіткнення також спричинило матеріальні пошкодження поїзда.

Залізнична компанія Франції SNCF уточнила, що рух поїздів повністю призупинено до кінця дня в обох напрямках між Бетюном та Лансом.

Міністр транспорту Філіп Табаро оголосив, що він відвідає місце події у супроводі генерального директора SNCF Жана Кастекса.

Напередодні у Чехії біля кордону з Німеччиною стався смертельний інцидент на залізниці – чоловік потрапив під колеса швидкісного потяга.

Нагадаємо, 18 січня в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. В аварії загинули 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.