Сибига об угрозах новых ударов РФ по Киеву: Россия ничего не добьётся, пусть Путин спасает себя

Украина уверена, что российская риторика о новых ударах не испугает западных дипломатов в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции в экзиле Светланой Тихановской в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о цели российских угроз новыми ударами по Киеву, которые уже звучат в публичном пространстве, Сибига согласился, что цель РФ – вызвать страх, в том числе среди представителей иностранного дипкорпуса в Украине.

"Он пытается повлиять на так называемую западную ментальность", – пояснил министр. Впрочем, Сибига убежден, что это влияние не будет успешным.

"Наша реакция (на эти угрозы – ЕП) продемонстрирована в том числе сегодня, когда я пригласил руководителей более 70 дипломатических миссий посетить места массированных российских ударов", – заявил он, добавив, что сейчас официальный Киев "обсуждает с партнерами, что не нужно поддаваться этому российскому шантажу".

По словам министра, мир должен действовать противоположно тому, что хочет увидеть Кремль.

"Реакция мира должна быть соразмерной (действиям России – ЕП): а это дополнительные пакеты помощи, дополнительные санкции. Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами. Ему же нужно спасать свою страну, если ему это удастся", – заявил министр, напомнив о вреде для российской экономики от ударов Украины.

Ранее США отреагировали на массированный российский удар по Киеву.

В понедельник послы иностранных государств в Украине посетили места ударов РФ на Лукьяновке.