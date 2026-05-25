Держсекретар США відвідає Вірменію напередодні виборів

Держсекретар США Марко Рубіо прибуде до Вірменії 26 травня, трохи менше ніж за два тижні до парламентських виборів у країні.

Про це повідомили у МЗС Вірменії, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що у Рубіо відбудеться, зокрема, зустріч з міністром закордонних справ Араратом Мірзояном.

Також у рамках візиту американського дипломата планують підписати двосторонні документи.

Нагадаємо, торік США долучилися до укладання декларації між Вірменією та Азербайджаном, яка фіксувала контури миру між країнами. Цю подію розглядали як фактичний кінець домінування Росії у регіоні.

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. У разі нової перемоги глава уряду Нікол Пашинян отримає мандат на втілення своєї політики, до якої входить і зближення з ЄС.

Напередодні виборів у МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності.

