Глава МИД Армении прокомментировал связь между визитом Рубио и предстоящими выборами

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на вопрос о возможной связи между визитом госсекретаря США Марко Рубио и предстоящими парламентскими выборами в стране.

Заявление главы армянского внешнеполитического ведомства приводит Panorama.am, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналиста, приезжает ли Рубио для поддержки нынешней власти Армении накануне парламентских выборов, которые состоятся 7 июня, Мирзоян кратко ответил: "Вы этого так сильно боитесь?".

При этом министр не стал раскрывать подробную повестку дня визита Рубио.

"Приедет – сообщим", – сказал Мирзоян.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае новой победы глава правительства Никол Пашинян получит мандат на реализацию своей политики, в которую входит и сближение с ЕС.

Ранее стало известно, что Рубио прибудет в Армению 26 мая, чуть менее чем за две недели до парламентских выборов в стране.

При этом стоит отметить, что в прошлом году США присоединились к заключению декларации между Арменией и Азербайджаном, которая фиксировала контуры мира между странами. Это событие рассматривали как фактический конец доминирования России в регионе.

Накануне выборов в МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении в отношении ее внешнеполитического вектора, и требуют ясности.

