86-річну королеву Данії виписали з лікарні

86-річну королеву Данії Маргрете у вівторок, 19 травня, виписали з лікарні.

Про це заявили у монаршому домі Данії, пише "Європейська правда".

Королеву Данії виписали з лікарні й цього дня вона повертається до палацу Фреденсборг.

"Королева Маргрете також хотіла б висловити свою вдячність за численні слова підтримки та листи, надіслані Її Величності", – зазначили у монаршому домі Данії.

Варто зазначити, що кілька днів тому їй зробили процедуру ангіопластики (малоінвазивна операція, яку призначають при звуженні або закупорці артерій та вен), після того, як її госпіталізували через біль у грудях.

Королеву Маргрете кілька разів госпіталізували протягом останніх років. 16 квітня їй виповнилось 86 років. У травні минулого року королеву госпіталізували для спостереження через застуду, а через кілька днів виписали.

У п’ятницю, 15 травня, у Норвегії госпіталізували сестру короля Гаральда V.