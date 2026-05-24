ЗМІ: США та Іран наближаються до угоди про перемир'я та відкриття Ормузької протоки

США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита, а сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американських посадовців, передає "Європейська правда".

Потенційна угода дозволить уникнути ескалації війни та зменшить тиск на світові постачання нафти. Однак незрозуміло, чи призведе вона до довгострокової мирної домовленості, яка також врахує вимоги США щодо іранської ядерної програми.

Американський президент Дональд Трамп, посередники та іранські джерела натякнули, що угода може бути оголошена в неділю, 24 травня, хоча вона ще не остаточно узгоджена і все ще може розвалитися.

За даними Axios, протягом 60-денного перемир’я Ормузька протока буде відкрита для судноплавства без стягнення зборів, а Іран погодиться розмінувати прохід для безпечного курсування суден.

В обмін на це США знімуть блокаду з іранських портів і зроблять деякі винятки з санкцій, щоб дозволити Ірану вільно продавати нафту.

Проєкт угоди також включає зобов'язання Тегерану ніколи не прагнути до отримання ядерної зброї, вести переговори щодо призупинення ядерної програми та вивезення своїх запасів високозбагаченого урану.

Іран через посередників дав США усні зобов'язання щодо обсягу поступок, на які він готовий піти щодо своєї ядерної програми, повідомили Axios два джерела.

Сполучені Штати також погодяться вести переговори щодо скасування санкцій та розморожування іранських активів протягом 60-денного періоду перемир’я.

В рамках меморандуму американські війська залишатимуться в регіоні протягом двох місяців та будуть виведені лише за умови досягнення остаточної угоди.

За даними джерел, президент США у суботу під час телефонної конференції проконсультувався з кількома лідерами країн Перської затоки щодо меморандуму з Іраном, і всі вони заявили, що підтримують документ.

Пакистан виступив ключовим посередником у переговорах на чолі з фельдмаршалом Асімом Муніром, який перебував у Тегерані в п'ятницю та суботу, намагаючись укласти угоду.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться зі своїми перемовниками, щоб обговорити останню пропозицію Ірану, і, ймовірно, до неділі вирішить, чи відновлювати активну фазу війни.

Державний секретар Марко Рубіо заявив у суботу, що в переговорах відбувся "певний прогрес" і анонсував новини з цього приводу найближчим часом.

Нагадаємо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.