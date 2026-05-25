CNN: в США надеются, что разногласия по поводу мирного соглашения с Ираном будут урегулированы

США и Иран работают над урегулированием разногласий по поводу формулировок в потенциальном мирном соглашении, касающихся ядерных вопросов и санкций.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам американских чиновников, споры по поводу формулировок, касающихся иранской ядерной программы и отмены санкций, задержали заключение соглашения о прекращении конфликта, хотя существует оптимизм относительно того, что разногласия будут урегулированы относительно скоро.

Присутствие иранской делегации в Катаре в понедельник – включая членов переговорной группы Тегерана – было позитивным знаком, заявил один из американских чиновников, отметив посреднические способности Катара.

США добиваются от Ирана твердых обязательств по ликвидации запасов высокообогащенного урана и отказу от создания ядерного оружия. В воскресенье один из американских чиновников заявил, что Иран в принципе согласился с этими пунктами.

Однако Иран заявляет, что не обсуждает детали своей ядерной программы, оставляя это для будущего раунда переговоров.

"Это один из главных камней преткновения в переговорах. Ситуация меняется ежеминутно", – сообщил региональный источник, знакомый с ходом переговоров.

Между тем Тегеран настаивает на обязательствах по снятию санкций и размораживанию активов, что могло бы поддержать его экономику.

США настаивают на том, что финансовая помощь не будет предоставлена до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в ядерном вопросе.

Писали, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.

Впрочем, в воскресенье Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут "спешить с заключением соглашения".

Также сообщалось, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана в рамках меморандума о взаимопонимании с США.