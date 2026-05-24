ЗМІ: Іран не погоджувався передати свої запаси урану в рамках мирної угоди

Іран не погодився передати свої запаси високозбагаченого урану в рамках меморандуму про взаєморозуміння зі США, про який сторони можуть оголосити вже в неділю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на іранського високопосадовця.

За словами посадовця, питання щодо ядерної програми Ірану не було частиною попередньої угоди зі Сполученими Штатами.

"Ядерне питання буде розглянуто на переговорах щодо остаточної угоди й тому не є частиною поточної домовленості. Не було досягнуто жодної угоди щодо вивезення високозбагаченого урану Ірану з країни", – сказало джерело.

Іранське проурядове агентство Tasnim також повідомило, що між Тегераном та Вашингтоном досі є розбіжності щодо деяких пунктів меморандуму, які складно врегулювати через "перешкоди" з боку США.

Як повідомило видання Axios у неділю, США та Іран наближаються до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита, а сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану. Проєкт угоди також включає зобов'язання Тегерану ніколи не прагнути до отримання ядерної зброї, вести переговори щодо призупинення ядерної програми та вивезення своїх запасів високозбагаченого урану.

Про прогрес у переговорах між Вашингтоном і Тегераном стало відомо після того, як в суботу президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїми перемовниками та лідерами країн Перської затоки, щоб обговорити останню мирну пропозицію Ірану.

На початку цього тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.