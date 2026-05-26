Сибига назвал дерзостью звонок Лаврова Рубио с предупреждением об ударах по Киеву

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о намерениях атаковать Киев "дерзкой провокацией" и подтверждением заинтересованности в продолжении войны.

Заявление украинского министра приводит"Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что это еще раз показывает, кто на самом деле заинтересован в продолжении этой войны и эскалации.

"Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Мне это очень трудно воспринять, как такое может допускаться", – сказал Сибига.

По его словам, украинская сторона надеется, что после получения таких сигналов партнеры "дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить таких ударов".

Отдельно Сибига отметил, что "сигналы должны быть не от Москвы, а Москве".

"Какая же это дерзость напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, что ты игнорируешь весь мирный процесс и будешь наносить удары по Киеву", – подчеркнул министр.

Лавров 25 мая позвонил Марко Рубио и "официально довел" до американской стороны, что российская армия приступает к "системным ударам по объектам в Киеве", которые якобы используют для нужд ВСУ.

Сам Рубио впоследствии рассказал, что по просьбе хозяина Кремля Владимира Путина Лавров передал ему в телефонном разговоре сообщение, адресованное президенту США Дональду Трампу.