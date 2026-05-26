Рада не поддержала налог на посылки, необходимый для транша из 90 млрд

Во вторник, 26 мая, Верховная Рада не смогла проголосовать за отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).

Об этом говорится в карточке законопроекта, передает "Европейская правда".

Как писала "ЕвроПравда", чтобы получить первый транш бюджетной поддержки по кредиту ЕС на 90 млрд евро, Украина должна провести реформы, включая представление Кабмину обновленного таможенного кодекса.

Условия для первого транша включают представление в Раду законопроектов по ключевым налоговым мерам, в частности по отмене освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости.

Впрочем, во вторник, 26 мая, народные депутаты не поддержали правки к законопроекту №12360, которые касались налогообложения посылок.

Документ, который предусматривал отмену льготного порога на посылки до 150 евро, не отправили на повторное второе чтение.

Было набрано 222 голосов из 226 минимально необходимых.

Как сообщала "Европейская правда", 20 мая Украина и Европейский Союз парафировали текст Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита ЕС.

Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

