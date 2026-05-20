ЄС та Україна домовились щодо "макрофіну" на 8,35 млрд євро у рамках кредиту на 90 млрд

Україна та Європейський Союз парафували текст Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили в офісі єврокомісара Валдіса Домбровскіса.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав Меморандум від імені ЄС у середу, 20 травня.

Наступним кроком має стати його ратифікація Верховною Радою України.

Ухвалення документа дасть можливість Україні отримати протягом 2026 року 8,35 млрд євро на бюджетні потреби.

Ще 8,35 млрд євро планують надати у рамках механізму Ukraine Facility, щодо регламенту якого наразі тривають перемовини з українською стороною, котрі, за даними "ЄвроПравди", також планують завершити найближчим часом.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

