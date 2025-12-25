У Вірменії назвали терміни початку будівництва "маршруту Трампа"

У Вірменії заявили, що практичний етап реалізації проєкту "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP), включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, якого цитує News.am.

Пашинян припустив, що першим проєктом буде прокладання залізниці.

"На нашу думку, першою має бути залізниця, оскільки в минулому відповідні маршрути функціонували", – зазначив Пашинян.

При цьому він не виключив, що проєкти з прокладання газо– і нафтопроводів будуть реалізовані раніше, ніж планувалося.

Пашинян повідомив, що зараз формулюються рамки реалізації проєкту, і Вірменія та США готуються підписати відповідний документ, після чого почнеться наступний етап реалізації проєкту TRIPP.

Він додав, що розблокування комунікацій в регіоні безпосередньо пов'язане з делімітацією кордонів.

Пашинян пояснив, що якщо на будь-якій ділянці повинна пройти та чи інша інфраструктура (залізниця, газо– і нафтопроводи тощо), то до початку будівництва важливо чітко зафіксувати, де проходить державний кордон, оскільки це пов'язано з організаційними, економічними, правовими та іншими питаннями.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

