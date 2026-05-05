Британія вдарила санкціями по схемах РФ з вербування мігрантів для війни

У вівторок, 5 травня, Велика Британія оголосила про введення санкцій проти 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів для використання у війні.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи з виробництва дронів.

Останні заходи спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми.

Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, і або "відправляли їх на передову як гарматне м’ясо, або змушували працювати на заводах".

"Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма "Алабуга Старт" з виробництва дронів на підприємстві, на яке наклала санкції Велика Британія", – йдеться у заяві.

До списку санкцій також входять фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів.

Під британські санкції, як зазначається, потрапив Павел Нікітін, чия компанія розробляє російський дрон VT-40 – дешевий ударний дрон, який Росія широко використовує у своїх атаках на Україну.

Також під санкції потрапили три особи, які залучають людей до війни на боці Росії.

Серед них, зокрема, Поліна Азарних, яка за підтримки РФ сприяла перевезенню осіб з таких країн, як Єгипет, Ірак, Кот-д’Івуар, Нігерія, Марокко, Сирія та Ємен до Росії, звідки їх відправляють на передову.

Міністр з питань санкцій Британії Стівен Доуті заявив, що практика експлуатації вразливих людей для "підтримки провальної та незаконної війни Росії в Україні є варварською".

"Ці санкції викривають та порушують діяльність тих, хто торгує мігрантами як "гарматним м’ясом" та постачає на фабрики дронів Путіна незаконні компоненти для ударів по невинних цивільних особах та життєво важливій інфраструктурі", – сказав він.

Наприкінці березня британським військовим дозволили висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води.

А наприкінці квітня стало відомо, що уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкції проти Росії.