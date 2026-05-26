Украина инициирует в ЕС санкции против сетей, причастных к вербовке африканцев в армию РФ

На заседании министров иностранных дел ЕС Украина инициирует введение санкций против сетей, помогающих вербовать граждан африканских стран в ряды оккупационной армии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, которого цитирует "Суспільне".

Министр добавил, что также будет требовать пожизненного запрета на въезд в Евросоюз для граждан африканских стран, воюющих на стороне РФ.

"К сожалению, Россия не прекращает вербовку африканских наемников. Это приобретает сейчас массовый характер. Имея огромные потери на поле боя, они нашли выход, массово начав вербовать наемников из стран Африки", – рассказал Сибига.

По его словам, в случае гибели гражданина страны из Африки, это не становится известно публично, и Россия не выплачивает помощь родственникам погибших.

Глава МИД подчеркнул, что таким образом РФ нелегально втягивает "африканскую молодежь в чужую войну".

Он отметил, что 27 мая на заседании глав МИД стран ЕС украинская сторона инициирует введение санкций против сетей, причастных к этому вербовке.

"Я завтра буду на заседании министров иностранных дел ЕС, и я, в частности, предложу ввести санкции против сетей, лиц и инфраструктуры, которые втягивают граждан африканских стран в войну России против Украины. И мы будем ставить вопрос о том, чтобы тем лицам, в том числе гражданам стран Африки, которые участвовали или еще будут участвовать на стороне россиян в военных действиях против нас, навсегда запретили въезд в Европейский Союз", – подчеркнул Сибига.

Сибига также отметил, что часто эта вербовка происходит мошенническим путем, добавив, что Украине на данный момент известно о примерно трех тысячах граждан из десятка африканских стран, которых "РФ обманом отправила на почти гарантированную гибель".

"Они должны знать, что, подписывая контракт на службу в российской армии, они одновременно подписывают приговор своим поездкам в Европейский Союз, и мы будем этого добиваться", – добавил он.

Напомним, 5 мая Великобритания объявила о введении санкций против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине.

Кроме того, в принятой в марте резолюции Европарламента говорилось, что Россия вербует в странах Африки, а также в Азии и на Кубе тысячи малообеспеченных граждан, которых обманным путем отправляет на восток Украины для участия в боевых действиях в составе российской армии.