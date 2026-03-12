Європарламент: Росія використовує у війні проти України тисячі найманців з Африки

Росія вербує у країнах Африки, а також в Азії та на Кубі, тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на схід України для участі у бойових діях у складі російської армії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, йдеться у резолюції Європарламенту "Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні", ухваленій 12 березня.

Російську армію активно поповнюють африканцями, яким обіцяють цивільне працевлаштування, а натомість відправляють на найбільш небезпечні завдання на лінії фронту з Україною.

За резолюцію проголосували 479 євродепутатів з 539 присутніх, 17 проти та 43 утримались.

"Росія застосовує оманливі тактики та примус для вербування тисяч іноземних громадян із різних африканських держав, а також вербує осіб із Куби, Південної та Центральної Азії, щоб підтримувати свою жорстоку, неспровоковану, невиправдану, незаконну загарбницьку війну проти України", – йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту звернули увагу на повідомлення деяких африканських держав, які виявили "мережі вербування, які систематично націлюються на осіб із районів із низьким рівнем доходу, переважно через платформи соціальних мереж, з фальшивими обіцянками працевлаштування, освіти або громадянства" Росії.

"Завербованих осіб спонукають до поїздки в Росію, позбавляють документів, що посвідчують особу, та примусово мобілізують під тиском або погрозами", – пояснюють автори документа.

Як приклад вони випадок Френсіса Ндунгу Ндаруа, громадянина Кенії, який був обманним шляхом завербований та відправлений у східну Україну, що "ілюструє крайню жорстокість цих практик".

Росія вербує африканців "через пов’язані з державою компанії, посередників, військові структури та посадових осіб посольств".

"Африканських завербованих змушують виконувати найнебезпечніші обов’язки на передовій, до них ставляться як до витратного матеріалу та піддають расовому насильству та дискримінації", – йдеться у резолюції.

Автори тексту додають, що "сотні африканських жінок були обманом залучені до роботи на заводах зі збирання безпілотників у Росії в умовах надзвичайно небезпечних та експлуататорських".

Як результат, Європарламент "рішуче засуджує торгівлю людьми та примусове вербування іноземних громадян до військової служби Росії та експлуатацію праці, пов’язану з війною".

Також резолюція привертає увагу до випадку Френсіса Ндунгу Ндаруа з Кенії та наполегливо закликає Росію інформувати його родичів про його місцеперебування та стан, і повернути його на батьківщину.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у США заявили про тисячі найманців з Куби, що воюють в Україні на боці РФ. Зокрема, йшлося про те, що до 5000 кубинців воюють на боці країни-агресора.

Також повідомлялося, що Європол допоміг Україні та Молдові ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК.