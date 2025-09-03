Трамп здивувався чуткам про свою смерть

Президент США Дональд Трамп зі здивуванням відреагував на те, що протягом останніх днів інтернетом ширились чутки про його смерть.

Про це він заявив, виступаючи у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спитали, чи бачив він у вихідні повідомлення про свою смерть, і той відповів "ні". Водночас американський президент додав, що чув якісь чутки про свій стан здоров’я.

"Я чув, це якась нісенітниця. Але минулого тижня я провів безліч пресконференцій. Всі вони пройшли успішно, все пройшло дуже добре, ніби все йде дуже добре, а потім я два дні нічого не робив, і вони сказали: "З ним має бути щось не так", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що він дав довге інтерв’ю, брав участь у "численних шоу" і публікував пости в Truth Social.

"Я був дуже активний у вихідні...Я не чув про це. Це досить серйозна справа", – додав він.

Він назвав ці повідомлення "фейковими новинами" і зауважив, що це вказує на те, чому "ЗМІ мають так мало довіри".

Відсутність взаємодії Трампа з медіа змусила користувачів соціальних мереж поставити питання, чи не помер він або чи не погіршився його фізичний стан. Зокрема, занепокоєння викликали фото синця, який помітили на руці Трампа.

У липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.

Крім того, Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Під час передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.