Трамп пройшов медогляд і "молодший серцем на 14 років" – висновок лікарів

Лікар Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда заявив, що американський президент Дональд Трамп перебуває у "відмінному стані здоров'я" після того, як той пройшов медичні обстеження.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Трамп провів приблизно три години в лікарні в Бетесді, у п'ятницю, 10 жовтня, де його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, провів "заплановане контрольне обстеження", яке було "частиною його поточного плану підтримки здоров'я".

Під час перебування в лікарні Трамп також отримав щорічну вакцину від грипу, а також бустерну вакцину від COVID-19.

"Президент Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи", – заявив Барбабелла.

Лікар зазначив, що обстеження допомогло підготуватися до майбутніх закордонних поїздок Трампа і до нього входила сучасна діагностика, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди.

Барбабелла також сказав, що оцінив серцевий вік Трампа, який виявився "приблизно на 14 років молодшим" за його хронологічний вік. Трампу 79 років, і на момент інавгурації він був найстаршим президентом США.

Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану здоров'я, незважаючи на величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави.

У вересні він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.