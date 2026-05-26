ЕС продлил санкции за нарушение прав человека в России до 2027 года

Совет Европейского Союза принял решение продлить до 28 мая 2027 года действие санкционного механизма в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, репрессии против населения и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в РФ.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются на 72 физических лица и одно юридическое лицо.

Лица и организации, включенные в санкционный список ЕС, подпадают под замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На этих лиц также распространяется запрет на въезд.

"ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте войны России против Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, Совет Европейского Союза в понедельник, 11 мая, ввел санкции против лиц и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, цель которой – запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечению России к ответственности.