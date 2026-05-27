Почему антиукраинская директор Нацразведки США уходит с поста и кто может её заменить

Поддержка лжи о "биолабораториях" в Украине, встреча с сирийским диктатором Башаром Асадом, связи с религиозным культом – всё это, и не только, о Тулси Габбард.

Человека, занимающего одну из ключевых должностей в Соединенных Штатах – директора Национальной разведки. На прошлой неделе она неожиданно заявила о планах уйти в отставку.

Официальной причиной является тяжелая болезнь ее мужа. В то же время инсайдеры утверждают – из-за ее антивоенной позиции, которая противоречит политике президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

О том, как директора Национальной разведки отстранили от участия в планировании войны в Иране и чем запомнилась самая противоречивая личность во втором кабинете Дональда Трампа.

И демократы, и республиканцы с тревогой восприняли назначение Тулси Габбард на пост главы Национальной разведки США. Причина – довольно противоречивые заявления политика, в частности в отношении России и её агрессии против Украины.

Еще в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Тулси Габбард продвигала тезис российской пропаганды о "безопасностных опасениях" Москвы в связи с расширением НАТО на восток.

В том же году Габбард "обосновывала" существование биологических лабораторий в Украине, финансируемых США.

Она неоднократно критиковала поставки военной помощи Киеву, называла украинские власти "коррумпированными", а саму Украину "недемократической".

Кроме того, Габбард обвиняла администрацию Байдена в "срыве" мирных переговоров между Россией и Украиной, утверждая, что целью Вашингтона является смена режима в РФ. Поддерживала российскую риторику ядерного запугивания, заявляя о приближении "ядерного Армагеддона" из-за позиции американской администрации по войне в Украине.

Отдельное возмущение среди американского политикума вызвала ее позиция по Сирии при правлении Башара Асада.

Помимо толерантного отношения к диктаторам и противоречивости, Габбард также участвует в гавайской религиозной организации "Фонд науки идентичности", которую часто называют сектой.

Должность, которую занимает Тулси Габбард, является необычной. Фактически, она существует только в Соединенных Штатах, где разведка состоит из 18 разведывательных агентств.

Вес и полномочия главы Национальной разведки огромны.

На протяжении всей своей политической карьеры Габбард, которая служила в Ираке в 2004–2005 годах, была последовательным критиком вмешательства США за пределами страны. Эти ее взгляды ничуть не изменились даже тогда, когда вкус к военному решению вопросов почувствовал Дональд Трамп.

Габбард не собиралась проявлять гибкость, прежде всего в отношении боевых действий против Ирана.

Недовольство Трампа в отношении Тулси Габбард достигло пика весной 2026 года.

Тогда директор Национального контртеррористического центра Джо Кент объявил об отставке из-за несогласия с войной в Иране. Этот орган подчиняется офису директора Национальной разведки, но Габбард не осудила поступок Кента.

Это привело в ярость главу Белого дома. Как пишет The Guardian, тогда Трамп начал совещаться со своей командой по поводу возможного увольнения главы национальной разведки.

И уже 22 мая Габбард объявила о своей отставке по личным причинам.

Тулси Габбард будет работать до 30 июня. После этого обязанности директора Национальной разведки временно будет исполнять бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас.

По данным The Wall Street Journal, главным кандидатом на эту должность сейчас рассматривают заместителя директора ЦРУ Майкла Эллиса, который в апреле 2022 года призвал усилить военную помощь Украине.

Вероятной следующей руководительницей разведки называют также конгрессвумен из Нью-Йорка Элиз Стефаник.

