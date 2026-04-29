Європарламент ухвалив перше на рівні ЄС законодавство щодо котів і собак

Європарламент ухвалив перше на рівні ЄС законодавство, що запроваджує єдині вимоги щодо утримання, розведення та продажу котів і собак.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

У вівторок євродепутати 558 голосами "за" підтримали комплекс нових правил, що мають на меті встановити єдині на рівні ЄС стандарти утримання, обліку та розведення й продажу котів і собак, що має у тому числі запобігати зловживанням і жорсткому поводженню. Єврокомісія внесла пропозицію такого законодавства наприкінці 2023 року.

Нові правила зобов’язують чипувати усіх котів і собак на території ЄС, включно з тими, яких люди утримують як домашніх улюбленців. Вони будуть реєструватися у взаємосумісних національних базах даних, що спростить контроль і перевірки.

До притулків та розплідників висувається вимога підготуватись до переходу на нове правило за 4 роки від набрання законом чинності. Для всіх решти власників тварин, які не займаються продажем, перехідний період щодо собак триватиме 10 років, котів – 15 років.

Встановлюються обмеження на практики розплідників, які становлять ризики для здоров’я та довголіття тварин. Так, буде заборонено спарювати батьків чи "дідусів-бабусь" з потомством, як і спарювати братів-сестер чи тварин, які є братами/сестрами за одним із батьків. Також забороняють цілеспрямоване виведення котів чи собак з гіпертрофованими рисами, що створює значні ризики для їхнього здоров’я і довголіття.

Забороняється обрізання вух чи хвостів задля "правильного" вигляду котів і собак на виставках або конкурсах.

Крім того, запроваджується заборона тримати собак чи котів прив’язаними, окрім як з метою лікування, а також використання нашийників і комірців без механізмів захисту.

Ввезених із-за меж ЄС котів і собак з метою продажу потрібно чипувати до ввезення на територію ЄС, з подальшою реєстрацією у національній базі даних. Власники тварин, які в’їздять з ними до ЄС, мають зареєструвати свою тварину у національній базі даних щонайменш за 5 робочих днів до в’їзду, якщо тварину ще не реєстрували у базі даних жодної з країн ЄС.

Оскільки спостерігались часті зловживання із ввезенням тварин до ЄС "з некомерційною метою" за послабленими правилами, щоб у підсумку продати їх, нове законодавство поширюється на будь-яке переміщення котів і собак на територію ЄС.

Закон набуде чинності після подальшого схвалення Радою ЄС (з якою його попередньо погодили).

