На острове в Нидерландах задействуют дроны для отлова бездомных котов, чтобы те не убивали птиц

На острове Схирмонниког в Нидерландах собираются задействовать беспилотники для выявления и отлова бездомных котов – из соображений, что они уничтожают слишком много птиц и мелких животных.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

На Схирмонникоге – одном из островов вдоль северного побережья Нидерландов, что является национальным парком – анонсировали операцию по отлову около 70 бездомных котов, которых будут отслеживать с помощью беспилотников с тепловизорами.

В отличие от многих предыдущих случаев в других местах, зоозащитные организации соглашаются с необходимостью отлова, поскольку в тех условиях котам непросто найти себе пищу и убежище, и от них слишком страдают местные птицы защищенных видов и кролики.

В дополнение коты конкурируют за добычу с хищными птицами, естественными жителями региона.

Предыдущий раз котов отлавливали на острове в 2022 году. Тогда их заманивали в клетки-ловушки, где ставили гостинцы. После этого котов перемещали в приюты на материковой части страны.

Несколько лет назад в провинции Фрисландия – последней, где сохранялась такая практика, – собрали подписи за прекращение отстрела бродячих котов.

