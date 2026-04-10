У Варшаві перепросили за відстріл диких кабанів посеред міста

Варшавське міське управління лісовим господарством перепросило за відстріл прямо у дворах житлових будинків диких кабанів, які забрели туди – після того, як багатьох містян це неприємно вразило.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Випадки сталися 30 березня і 5 квітня – вепри забрели у житловий квартал Бемово на західній околиці Варшави, що прилягає до нацпарку, а також на територію житлового комплексу у районі Мокотув. У першому випадку на дитячий майданчик прийшли чотири свиноматки з 12 поросятами, у другому – у дворі ходили сім дорослих вепрів.

Деяких людей шокувало, що тварин не вивезли чи не відлякали, а вдались до відстрілу на очах у всіх, а також те, що туші після того скинули у сміттєві контейнери.

"У зв’язку з нашими нещодавніми втручаннями у Бемово та Мокотуві перепрошуємо за ситуацію, коли ви могли бачити, як диких вепрів відстрілюють у громадських місцях. Безпека громадян – це наш найперший пріоритет. Ми подбаємо, щоб такі втручання здійснювалися з належною чутливістю – з повагою до місцевої громади і до добробуту диких звірів", – зазначили лісівники.

Директор муніципального управління лісовим господарством Кароль Подгорський зазначив, що служби завжди втручаються, коли є повідомлення, що кабани можуть становити загрозу для людей посеред міста. За його словами, спершу розглядається можливість прогнати їх назад у природне середовище, але це не завжди можливо.

"Кожен випадок аналізується окремо, а заходи обираються з огляду на безпеку оточуючих. Якщо прогнати їх неможливо, тварин відстрілюють на місці", – пояснив він.

Він також виправдав викидання туш у контейнери, пояснюючи, що так біологічні рідини з вбитих тварин гарантовано лишаються всередині, а далі контейнер дезінфікується і безпечний для подальшого використання.

Вивозити вепрів з Варшави кудись інде заборонено чинними європейськими правилами – через санітарні обмеження для протидії поширенню африканської чуми свиней. Годувати їх контрацептивами для контролю популяції теж поки не можна, оскільки це питання не до кінця пропрацьоване і затверджених методів ще немає.

За підрахунками відомства, в околицях Варшави зараз налічується близько 3000 диких вепрів. За 2025 рік було зафіксовано понад 120 випадків, коли вепри загрожували людям, та 29 нападів на собак – що удвічі більше, ніж за 2024 рік.

У Кракові нещодавно призупиняли рух трамваїв через кабана, який вирішив відпочити біля колії.

У чеському місті Брно починають тестувати "гуманні" пастки для диких кабанів, щоб зменшити їхню популяцію.

Кабани почали адаптовуватися до життя поруч з людьми, оскільки для них немає прямої загрози, у місті вони мають доступ до недоїдків, а природних ворогів, які б контролювали їхню популяцію, зараз мало.