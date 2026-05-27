В Латвии жалуются на отток туристов на фоне инцидентов с дронами

Представители туристической отрасли в Латвии сетуют на угрозу убытков из-за спада потока туристов на фоне повторяющихся инцидентов с "заблудившимися" дронами и воздушными тревогами.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

В Ассоциации туристического бизнеса региона Латгале заявляют, что количество отмененных резервирований иностранными туристами и турфирмами на фоне инцидентов с беспилотниками уже достигло 60%, а от латвийцев резервирований на 40% меньше, чем в идентичный период предыдущего года.

Представительница компании Million Star Hotel, имеющей два объекта в Балвском крае под границей с Россией, говорит, что если по состоянию на прошлый май у них были расписаны бронирования примерно на две трети лета, то сейчас наиболее заблаговременные – на три недели вперед.

"И когда происходит какой-то инцидент – начинаются отмены. Нам прямым текстом говорят, что это связано с беспилотниками", – отмечает она.

Глава Ассоциации туристического бизнеса Латгале Елена Кияшко говорит, что проблемы не ограничатся отелями и гостевыми домами, поскольку уменьшение количества гостей повлияет на прибыль и всего остального бизнеса – ферм, транспортных компаний, ресторанов и тому подобное.

"За последние две недели не было и дня, чтобы не звонили представители бизнеса и не спрашивали, что мы будем делать – потому что бронирования отменяются, группы отказываются ехать. Туристы говорят, что им страшно", – говорит она.

На этой неделе ассоциация уже обратилась с письмом к правительству с просьбой о мерах поддержки, чтобы не допустить банкротства бизнеса из-за оттока туристов из приграничных районов.

Как известно, в последние недели в странах Балтии неоднократно объявляли воздушные тревоги из-за угрозы "заблудившихся" беспилотников – вероятнее всего украинских аппаратов, которые сбились с курса на пути к целям в России под влиянием РЭБ.

На фоне инцидентов с дронами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во вторник прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

Министр иностранных дел Эстонии отметил, что Россия однозначно хочет, чтобы партнеры начали давление на Украину с требованием прекратить атаки по РФ, которые приводят к инцидентам, но они этого не будут делать, потому что украинские удары должны продолжаться.