Совет ЕС утвердил договоренность с Европарламентом по торговому соглашению ЕС с США

Совет ЕС утвердил достигнутую договоренность с Европарламентом по торговому соглашению Евросоюза с США.

Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" в Кипрском председательстве.

27 мая Комитет постоянных представителей (Coreper) официально утвердил политическое соглашение между Советом ЕС и Европейским парламентом по торговому соглашению между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Речь идет о предварительной договоренности Совета ЕС и Европарламента от 20 мая относительно двух документов в рамках "рамочного" торгового соглашения с США, касающихся тарифных аспектов.

Следующие процедурные шаги предусматривают одобрение текста Европарламентом: сначала на заседании Комитета по вопросам международной торговли (INTA) 2 июня, а затем – во время июньской пленарной сессии.

На финальном этапе два регламента должны быть формально приняты Советом ЕС как вопросы, не подлежащие обсуждению. Ожидается, что этот процесс будет полностью завершен до конца кипрского председательства.

"Соглашение, которого мы достигли с Европарламентом, знаменует собой важный шаг в выполнении обязательств ЕС, взятых в Совместном заявлении ЕС и США, и обеспечивает платформу для будущего взаимодействия с США по вопросам, представляющим общий интерес. В то же время в нашем соглашении мы обеспечили надежные гарантии для защиты интересов европейского бизнеса и экономических операторов", – отметила пресс-секретарь председательства Кипра в ЕС.

В начале мая президент США Дональд Трамп выставил ЕС двухмесячный дедлайн для финализации торгового соглашения с США.

Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, закрепившем пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.