Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на критически важную инфраструктуру.

Об этом говорится в предупреждении Центра правительственной связи (GCHQ), крупнейшей разведывательной службы Великобритании, передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Директор GCHQ Энн Кист-Батлер в своей первой публичной речи рассказала об угрозах, стоящих перед Великобританией, и о мерах, которые, по ее мнению, необходимо принять для противодействия им.

В выдержках из своей речи Кист-Батлер выделяет Россию как страну, которая "нацелена на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и доверие общественности".

Россию обвиняют в ряде шпионских заговоров на британской территории, а в последнее время – в ведении необъявленной "гибридной войны" против Великобритании и других стран НАТО. Кремль отрицает эти обвинения.

Кист-Батлер отмечает, что GCHQ неустанно работает над отражением кибератак и противодействием тому, что она называет "безрассудным саботажем и попытками убийства".

"Перед лицом такой агрессии и хаоса GCHQ неустанно сотрудничает с партнерами по разведке и обороне, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу", – отмечает она.

GCHQ (сокращение от Government Communications Headquarters) – крупнейшее из трех британских разведывательных агентств, другими являются Служба безопасности (MI5) и Секретная разведывательная служба (MI6).

GCHQ, базирующееся в Челтенхэме и размещающееся в огромном круглом здании, известном как "Донат", сосредоточено на кибербезопасности и радиоэлектронной разведке.

Учитывая свою ориентацию на передовые технологии, агентство потребляет львиную долю национального бюджета на разведку.

Великобритания во вторник, 26 мая, нанесла удар новыми санкциями по России: на этот раз они направлены против криптовалютных сетей, используемых для обхода британских санкций.

На фоне этого стоит напомнить, что правительство Соединенного Королевства 20 мая применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.