Самолет РФ мог зайти в воздушное пространство Финляндии, уклоняясь от непогоды

В среду, 27 мая, Вооруженные силы Финляндии заявили, что российский военный самолет, возможно, нарушил воздушное пространство страны, пытаясь укрыться от грозы в Финском заливе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии, передает "Европейская правда".

Как заявили военные, финские ВВС отреагировали на нарушение оперативным вылетом. Отмечается, что инцидент произошел вблизи Порккала на юго-западном побережье Финляндии.

Министр обороны Антти Хакканен заявил, что финская пограничная служба расследует инцидент.

Напомним, 15 мая из-за воздушной тревоги в Уусимаа, столичном регионе, приостановили работу аэропорта Хельсинки, из-за этого отменили и перенаправили ряд рейсов.

Впрочем, Вооруженные силы страны тогда нарушений воздушного пространства не зафиксировали.