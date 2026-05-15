Фінська армія: інформації про проникнення дронів на територію Фінляндії немає

Збройні сили Фінляндії не мають інформації чи спостережень про те, що дрони сьогодні потрапили на територію країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Збройні сили також не застосовували силу, заявив начальник оперативного управління Збройних сил Карі Нісула на пресконференції.

Командувач ВПС Тімо Херранен зазначив, що вночі ризик того, що кілька великих дронів, оснащених вибухівкою, можуть зайти на територію Фінляндії, оцінювався як вищий, ніж раніше. За словами Нісули, передбачуваною цільовою зоною для дронів, що заходять на територію Фінляндії, була територія між Гельсінкі та Порвоо.

Влада отримала попередження незадовго до 3-ї години ночі. О 3:49 ранку служба порятунку Міністерства внутрішніх справ опублікувала короткий бюлетень на чотири речення про небезпеку для регіону Уусімаа. Після 7:06 ранку служба порятунку повідомила, що дрон більше не становить небезпеки і ситуація вирішена.

Втім через загрозу на кілька годин призупиняв роботу столичний аеропорт.

Навесні у Фінляндії впало кілька українських дронів після того, як Україна атакувала російські нафтові порти поблизу Фінляндії.

Варто зазначити, що в Латвії також оголошували про загрозу для прикордонних районів минулої ночі.

Проте так само порушень повітряного простору зафіксовано не було.