Мадяр 27 мая приедет в Брюссель на встречи с фон дер Ляйен и Рютте

Новости — Среда, 27 мая 2026, 16:48 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

В четверг, 27 мая, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр посетит с визитом Брюссель, где встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из сообщения пресс-службы НАТО и собственных источников.

В 12 часов по киевскому времени (11:00 в Брюсселе) Петер Мадяр встретится с Урсулой фон дер Ляйен в здании Еврокомиссии. После этого он поедет в официальную резиденцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе.

Предполагается, что после разговора Рютте и Мадяр проведут подход к прессе.

Тайминг и детали встречи с фон дер Ляйен Еврокомиссия официально до сих пор не подтверждает.

Также Мадяр в этот же день встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Как сообщала "Европейская правда", Мадяр посетит Брюссель, чтобы обсудить с Еврокомиссией вопрос разблокирования миллиардов замороженных средств ЕС для Венгрии.

Также сообщалось о возможной встрече Петера Мадяра и Владимира Зеленского в начале июня, причем премьер-министр Венгрии указал Берегово в Закарпатье как возможное место проведения переговоров.

