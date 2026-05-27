Мадяр 27 мая приедет в Брюссель на встречи с фон дер Ляйен и Рютте

В четверг, 27 мая, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр посетит с визитом Брюссель, где встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из сообщения пресс-службы НАТО и собственных источников.



В 12 часов по киевскому времени (11:00 в Брюсселе) Петер Мадяр встретится с Урсулой фон дер Ляйен в здании Еврокомиссии. После этого он поедет в официальную резиденцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе.



Предполагается, что после разговора Рютте и Мадяр проведут подход к прессе.



Тайминг и детали встречи с фон дер Ляйен Еврокомиссия официально до сих пор не подтверждает.



Также Мадяр в этот же день встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.



Как сообщала "Европейская правда", Мадяр посетит Брюссель, чтобы обсудить с Еврокомиссией вопрос разблокирования миллиардов замороженных средств ЕС для Венгрии.



Также сообщалось о возможной встрече Петера Мадяра и Владимира Зеленского в начале июня, причем премьер-министр Венгрии указал Берегово в Закарпатье как возможное место проведения переговоров.