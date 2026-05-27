Руководитель аэропорта Франкфурта заявляет, что в Европе хватит авиатоплива на лето

Руководитель аэропорта Франкфурта Штефан Шульте попытался успокоить пассажиров, опасающихся дефицита авиационного топлива во время летнего туристического сезона, который может вызвать война в Иране и блокировка Ормузского пролива.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Шульте выразил уверенность, что поставки топлива в Европе останутся стабильными в течение всего лета.

"Я предполагаю, что в ближайшие месяцы у нас будет достаточно авиационного топлива в Европе – и, соответственно, в Германии. Если все пойдет хорошо, это будет актуально до конца года", – сказал он.

Даже если в каком-то регионе мира возникнет дефицит, пассажирам либо перебронируют билеты, либо вернут деньги, добавил Шульте.

"И, на мой взгляд, опасения по поводу того, что кто-то может застрять где-то, являются беспочвенными. Такие страны, как Индия или Китай, очень профессионально справляются с ситуацией, накапливая запасы. Любой самолет, которому позволят там приземлиться, сможет также вылететь обратно", – указал он.

Опасения связаны с войной в Иране и закрытием Ормузского пролива, через который в мирное время обычно транспортируется более 25% авиационного топлива, используемого в Европе.

Эксперты предупредили о возможных перебоях с поставками.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также сообщалось, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо.