Премьер-министр Болгарии считает, что ЕС должен возглавить переговоры с РФ по поводу войны в Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев считает, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией, чтобы положить конец её полномасштабному вторжению в Украину.

Об этом он заявил в среду, 27 мая, во время общения с журналистами в Париже, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Радев отметил, что ЕС уже опоздал с инициативой, и призвал к "реальным изменениям" в "общей политике" Евросоюза в отношении войны в Украине.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать – Европа должна быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – считает он.

Также Радев выразил обеспокоенность стремлением Европы "добиться конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию России".

"Мы должны осознать, что то, что происходит в последние дни, и стремление любой ценой добиться мира силовыми методами может привести к ядерной эскалации. Мы уже очень близки к этому, и Европа должна очень быстро пересмотреть свою стратегию и подход к этому конфликту", – уверен премьер-министр Болгарии.

Недавно верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Россия сейчас находится в недостаточно сильной позиции в войне с Украиной, поэтому ее нужно подтолкнуть за стол переговоров, и сделать это может, в частности, Китай.

А главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что обсуждение кандидатуры посланника от Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к завершению войны.