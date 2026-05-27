Зеленский написал Трампу и конгрессменам об атаке двумя "Орешниками" на Украину

В письме президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Дональду Трампу и членам Конгресса США речь шла об атаке РФ с использованием баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Текст письма Зеленского в своем Х опубликовал журналист Барак Равид, сообщает "Европейская правда".

В письме украинский президент отмечает, что в ночь на 24 мая Россия нанесла особенно жестокий массированный удар по Украине.

Он напомнил, что тогда РФ применила 54 крылатые, 30 баллистических, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 2 воздушно-баллистические ракеты "Кинжал".

"Россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник" – одна из них попала в Киевскую область, а другая, по имеющимся данным, упала на временно оккупированной территории в Донецкой области Украины", – говорится в письме Зеленского.

Также он упомянул о применении около 600 ударных дронов, в частности "Шахедов", которые Иран использует против стран Персидского залива.

"Это выходит за пределы Украины. Это важный урок для безопасности всего евроатлантического сообщества и для союзников Америки по всему миру, которые однажды могут столкнуться с угрозами со стороны партнеров и прокси-сил России", – подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский упомянул о углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине.

По его словам, Украина "полагается почти исключительно на США" в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Ранее Зеленский уже публично заявлял, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к значительному дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.