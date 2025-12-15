Сервіс оренди житла Airbnb отримав багатомільйонний штраф в Іспанії

Влада Іспанії у понеділок оголосила про накладення штрафу у розмірі 64 мільйони євро на сервіс оренди житла Airbnb за розміщення оголошень про здачу в оренду туристичного житла без ліцензії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву іспанського Міністерства з питань прав споживачів, інформує "Європейська правда".

Ця заява з’явилась на тлі заходів уряду Іспанії для боротьби з надмірним туризмом, який призводить до зростання цін на житло для місцевих жителів.

Центральний уряд, а також влада низки міст та регіонів прагнуть обмежити оренду житла для туристів через такі сайти, як Airbnb і Booking.com, які багато хто в Іспанії звинувачує в зростанні цін на житло через обмеження пропозиції житла, доступного для жителів.

У липні Airbnb видалила 65 тисяч оголошень, які, на думку міністерства, порушували його правила.

Штраф у шість разів перевищує прибуток, отриманий Airbnb від незаконних оголошень, йдеться в заяві міністерства.

Цей штраф є другим за величиною, накладеним міністерством за порушення прав споживачів.

В Airbnb заявили, що збираються оскаржити це рішення.

Влітку повідомляли, що у першому півріччі 2025 року Іспанія побила свій рекорд за кількістю туристів, які відвідали країну.

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.