Федоров: кілька країн оголосили про нові внески в PURL

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.

Про це він заявив після засідання групи у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. Це лишається важливим проєктом для нас і сьогодні різні країни оголосили нові внески, і я хотів би за це подякувати", – сказав Федоров.

За його словами, про внески оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

"Це важливо, бо таким чином ми отримуємо ракети PAC3 до Patriot, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога", – пояснив міністр.

Він також оголосив, що наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у червні.

Генсек НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня заявив, що держави-члени Альянсу протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.