Рютте обіцяє $60 млрд військової допомоги Україні від членів НАТО, на додачу до позики ЄС

Держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня в Берліні.

"Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в 60 мільярдів доларів на підтримку безпеки та оборони України цього року", – заявив Рютте.

Він наголосив, що "будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, повинні бути додатковими до того, що союзники виділяють на двосторонній основі".

"Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах – протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це пріоритети", – підкреслив генсек НАТО.

Він нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

Також очільник Альянсу звернув увагу на непропорційний розподіл витрат на підтримку України державами-членами.

"Дивлячись на саміт НАТО в Анкарі, ми також маємо досягти прогресу в забезпеченні більш справедливого та передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України… Це справді проблема: надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити. Підтримка боротьби України є важливою – як ніколи", – наголосив Марк Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", у Берліні триває засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), під час якого обговорюють збільшення військової підтримки України з акцентом на постачання дронів та далекобійних ракет.

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропускає зустріч "Рамштайну".

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте під час візиту в Україну пообіцяв, що знайде понад 15 млрд доларів на закупівлю зброї для ЗСУ у рамках PURL.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що Єврокомісія пропонує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.