ПВО, снаряды и дроны: Украина перед "Рамштайном" согласовала приоритеты с партнерами

Министр обороны Михаил Федоров провел беседу со своими коллегами из Германии и Великобритании Борисом Писториусом и Джоном Хили, а также с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которой речь шла о ключевых приоритетах Украины на поле боя.

Об этом украинский министр написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Федоров, в ходе беседы были согласованы ключевые приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы в формате "Рамштайн".

В частности, собеседники отдельно сосредоточились на укреплении ПВО и противодействии баллистическим ракетам.

"Главные приоритеты до следующего "Рамштайна": дополнительные взносы в механизм PURL и закупка ракет PAC-3 через JUMPSTART; поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности в рамках Чешской инициативы; финансирование производства украинских дронов", – отметил глава украинского оборонного ведомства.

Федоров отдельно подчеркнул: международная поддержка должна быстро трансформироваться в конкретный результат для военных на фронте.

"Параллельно с международными механизмами критически важно сохранять и масштабировать двустороннюю поддержку партнеров – для реализации стратегии обороны Украины и усиления технологического преимущества Сил обороны", – резюмировал министр.

Напомним, на заседании "Рамштайна" 15 апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Также были подтверждены решения о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.