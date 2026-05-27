Зеленский о своем письме Трампу: важно, чтобы Америка услышала Украину

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое письмо американскому коллеге Дональду Трампу и членам Конгресса США, в котором речь шла о нехватке средств ПВО в Украине.

Об этом украинский президент заявил в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что очень редко иностранные лидеры обращаются с письмом одновременно к президенту и Конгрессу США.

"Но ситуация сейчас такова: нужно действовать, действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране. Нужно прекратить и войну здесь, в Европе, очень кровавую войну, которая продолжается уже пятый год в полном масштабе", – подчеркнул он.

По словам президента, чем быстрее Украина получит защиту от баллистических ракет, "тем быстрее мы сможем добиться того, чтобы дипломатия сработала".

"Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии неискренен. Мы должны это исправить. И можем это исправить только вместе, с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще более благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости", – резюмировал он.

Напомним, в письме к Трампу и конгрессменам Зеленский упомянул об углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине.

По его словам, Украина "полагается почти исключительно на США" в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Он также упомянул, что в ходе массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".