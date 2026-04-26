Санду у Києві розповіла про плани щодо Придністров'я та роль України у процесі

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї можливе завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів Молдови.

Про це вона заявила на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

Санду підтвердила інформацію, яку раніше публікувала "Європейська правда" про те, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров’я з партнерами з Європейського Союзу.

"Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка – саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції", – сказала Санду.

Також вона прокоментувала питання щодо внеску України у цей процес.

"Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо", – зазначила вона.

Також це питання прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров'я – це питання безпеки на наших кордонах", – зазначив він.

Нещодавно Молдова оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної у невизнаному Придністров'ї.

