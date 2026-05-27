Большинство жителей Молдовы выступают за полную реинтеграцию Приднестровья

По результатам опроса социологической компании iData 44,2% жителей Молдовы считают, что приднестровский конфликт должен быть решен путем полной реинтеграции региона.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса приводит независимое медиа МОСТ.

Согласно опросу, остальные 17,9% респондентов выступают за сохранение нынешней ситуации, 12,4% – за особую автономию Приднестровского региона в составе Молдовы, а 8,4% – за "независимость Приднестровья". Еще 1,6% предложили другие варианты решения конфликта, 15,5% – не знают/трудно ответить.

Также большинство опрошенных поддержали предложения, связанные с реинтеграцией региона: за обучение на румынском языке высказались 83% респондентов, за вывод иностранных войск и вооружения – 76%, за равный доступ к государственным услугам – 76%, за введение единых налоговых правил – 75%, за введение молдавского лея – 74%, за интеграцию учреждений региона в систему Молдовы – 72%, за создание специального инфраструктурного фонда – 71%.

Опрос проводился с 14 по 24 мая 2026 года среди 992 респондентов в 312 населенных пунктах. Максимальная погрешность выборки составляет ±3,1%.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду считает, что мирное урегулирование конфликта в непризнанном Приднестровье возможно благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ Молдовы.

