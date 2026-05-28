Почему возникают препятствия на пути в ЕС и каковы могут быть последствия

Недавно произошли три события, свидетельствующие об отсутствии политической воли и дальновидности у различных игроков, связанных с продвижением Украины к членству в ЕС.

Марциновский обращает внимание, что первое событие – письмо немецкого канцлера Фридриха Мерца с предложениями интеграции Украины в структуры ЕС еще до полноценного членства. Оно вызвало неоднозначную реакцию в Киеве – как со стороны власти, так и со стороны экспертного сообщества. Преимущественно критическую, порой настороженную.

На это накладывается и второй момент – информация о блокировке украинского импорта со стороны нескольких членов ЕС.

"Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт определенных видов украинской сельхозпродукции. Это является прямым нарушением Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной – к тому же обновленного в прошлом году таким образом, чтобы защитить аграрные интересы государств-членов", – пишет редактор.

Однако картина сложностей на пути Украины в ЕС и роли заинтересованных сторон в этом процессе была бы неполной без упоминания третьего события.

Автор колонки напоминает, что правительство Украины исключило важные для вступления в ЕС положения из проекта Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы, который должен быть утвержден парламентом. При этом проигнорировав как требования ЕС, так и собственные обязательства.

Речь идет о реформе принципов кадрового формирования прокуратуры, укреплении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры и введении открытых конкурсов на должности руководителей Государственного бюро расследований и Нацполиции.

"Понятно, что отказ выполнять требования ЕС делает вступление в принципе невозможным", – констатирует Анатолий Марциновский.

Три перечисленных события произошли почти синхронно в очень узком временном промежутке "площадью" десять календарных дней. Однако это показательный срез всего процесса.

