Украина и ЕС согласовали текст Кредитного соглашения о займе на 90 млрд, он уже в Раде

Европейский Союз и Украина завершили работу над текстом кредитного соглашения, необходимого для получения кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026–2027 годах; текст соглашения уже внесен в Верховную Раду на утверждение вместе с Меморандумом о взаимопонимании по кредиту.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Пока неизвестно, когда они будут поставлены на голосование в ВР.

Уточняется, что Меморандум был подписан в Брюсселе 20 мая, а Кредитное соглашение – 27 мая 2026 года.

Принятие документов Верховной Радой, а также следующий шаг – утверждение 24 государствами ЕС, которые предоставляют Украине 90 млрд в рамках механизма усиленного сотрудничества (27 государств ЕС без Венгрии, Словакии и Чехии), – позволят ЕС как можно быстрее перечислить первый транш кредита.

По данным источников "ЕвроПравды", первый транш макрофинансовой помощи бюджету Украины в рамках займа на 90 млрд евро в сумме 3,2 млрд евро должен поступить ориентировочно в середине июня.

Также в июне ожидается первый транш военной помощи Украине на сумму 5,9 млрд евро, который будет потрачен на закупку дронов украинского производства.

Как сообщала "Европейская правда", прежде чем получить в июне 2026 года первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита от ЕС, Украина должна провести ряд реформ, включая подачу законопроекта об налогообложении дешёвых посылок.



Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии.



Речь идёт о реформах в сфере верховенства права и противодействия коррупции, в осуществлении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.



