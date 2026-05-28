Каллас: ЕС не должен попасть в ловушку России, которая хочет выбрать удобного переговорщика

В ходе дискуссии о кандидатуре переговорщика, который представлял бы Евросоюз во время мирных переговоров Украины и России, ЕС не должен попасть в ловушку РФ, которая хочет сама выбрать самого удобного для себя кандидата из предложенных.



Об этом, как передает "Европейская правда", заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам на Кипре (формат "Гимних") в четверг, 28 мая.



Россия хотела бы сама выбрать переговорщика от Евросоюза на мирных переговорах с Украиной, поэтому ЕС не должен попасть в эту ловушку.



"Это пастка, в которую Россия хочет, чтобы мы попали, когда мы обсуждаем, кто с ними разговаривает – а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет. Не позволяем себе попасть в эту пастку", – предостерегла Каллас.



Она подчеркнула, что "по вопросам, которые касаются Украины, только Украина и Россия могут вести переговоры и достигать договоренностей".



"Переговоры – это всегда командная работа. У вас есть "хорошие полицейские", у вас есть "плохие полицейские", у вас есть стратегия, как вы садитесь за стол. Поэтому содержание гораздо важнее, чем то, кто именно (ведет переговоры)", – подчеркнула главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", ЕС пока не планирует назначать главного переговорщика для возможных мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны.



Ранее в Еврокомиссии заявляли, что обсуждение по кандидатуре посланника от Европейского Союза для участия в переговорах о мире в Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к завершению войны.



Таким образом, ЕС остается разделенным относительно назначения европейского представителя для прямого диалога с Россией в рамках переговоров о мире в Украине.