Посольство США опровергло информацию о том, что покинуло Киев из-за угроз со стороны России

В четверг посольство США опровергло заявление главы дипломатического ведомства ЕС Кайи Каллас о том, что американские дипломаты якобы покинули украинскую столицу из-за угроз со стороны России нанести удары.

Об этом говорится в заявлении посольства в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Дипмиссия Соединенных Штатов заявила, что продолжает работу в Киеве.

"Посольство США открыто. В нашей работе изменений нет, а любые сообщения об обратном являются ложными", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что для Государственного департамента нет ничего важнее, чем безопасность и защита граждан США, и он регулярно пересматривает состояние безопасности посольства в Киеве.

"Мы еще раз подчеркиваем, что из-за вооруженного конфликта гражданам США не следует посещать Украину по каким-либо причинам", – заявили в посольстве.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее опровергли заявление верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каqи Каллас, сделанное 28 мая на Кипре, о том, что посольство США единственное покинуло Украину после угроз со стороны России.

Накануне ряд европейских стран вызвали представителей РФ из-за запугивания дипломатов в Киеве.

Также в связи с угрозами ЕС вызвал российского поверенного.