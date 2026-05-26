ЄС викликав російського повіреного через погрози Москви іноземним дипломатам

Зовнішньополітична служба ЄС викликала тимчасового повіреного у справах РФ через російські погрози на адресу іноземних дипломатів.

Про це в Х написала представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає "Європейська правда.

За словами Гіппер, російські погрози іноземним громадянам та дипломатам із закликами покинути Київ є неприпустимою ескалацією конфлікту.

"Європейська служба зовнішніх дій викликала тимчасового повіреного у справах РФ, закликавши припинити обстріл цивільного населення та розпочати справжні мирні переговори, почавши з повного та безумовного припинення вогню", – написала вона.

Гіппер також наголосила, що Представництво ЄС залишається в Києві попри російські погрози.

У МЗС Польщі напередодні заявили, що розглядатимуть удари РФ по польських диппредставництвах як цілеспрямовані та навмисні і закликали Росію негайно припинити її агресію.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів