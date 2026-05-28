В Еврокомиссии считают полезной идею Мерца об "ассоциированном членстве" Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос считает полезной идею немецкого канцлера Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" для Украины, поскольку, по ее мнению, это предложение инициировало необходимую для расширения дискуссию.

Об этом Кос сказала в интервью FT, сообщает "Европейская правда".

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС с привилегиями, не достигающими уровня полноправного членства, пока Киев проводит реформы, необходимые для официального вступления в Евросоюз.

"Это полезно, потому что нам нужна серьезная дискуссия", – сказала Кос в ответ на вопрос, поддерживает ли Европейская комиссия предложение Мерца.

"Я поддерживаю дискуссию. Это одна из идей, и это хорошее начало для обсуждения... Довести расширение до финиша – это chefsache", – отметила еврокомиссар, используя немецкое слово для обозначения вопросов, которые должны решать лидеры.

Кос отметила, что не знает, в каком направлении будут двигаться обсуждения дальше. "Но я согласна, что мы должны найти решение, которое будет отличаться от того, что мы используем сегодня", – сказала еврокомиссар.

Представительница Еврокомиссии добавила, что лидеры ЕС, с которыми она беседовала в частном порядке, выразили желание "сочетать принцип, основанный на заслугах... (и) больше возможностей для постепенной интеграции".

Кос также подчеркнула, что требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в ЕС в следующем году является невозможным, но имело положительный эффект, придав дебатам срочности.

Кроме того, комиссар добавила, что "искусственное" объединение процессов вступления Украины и Молдовы может завершиться этим летом с началом официальных переговоров для обеих стран. "Мы увидим, кто выполнит обещания, кто сможет сделать больше", – отметила Кос.

