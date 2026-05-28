В РФ отчитали посла Люксембурга из-за эксгумации лидера ОУН Андрея Мельника

28 мая в МИД России вызвали посла Люксембурга для выражения протеста в связи с церемонией эксгумации праха лидера Организации украинских националистов (ОУН) полковника Андрея Мельника и его жены Софии.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает "Европейская правда".

Как утверждается, послу выразили "решительный протест", поскольку подобное мероприятие не могло бы состояться без согласия уполномоченных органов Люксембурга.

"Под видом возвращения национальных "героев" в Украину перевезли прах гитлеровского пособника и военного преступника, ответственного за массовые убийства мирного населения на национальной почве", – возмущаются в МИД РФ.

"Российская сторона видит в подобных действиях люксембургских властей неуважение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников", – констатировало ведомство Сергея Лаврова.

В МИД РФ также воспользовались случаем, чтобы упрекнуть посла Люксембурга за поддержку Украины его страной.

Напомним, 19 мая в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха лидера ОУН полковника Андрея Мельника и его жены Софии.

25 мая их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.