Еврокомиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро за нарушение Закона о цифровых услугах

28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Об этом сообщили журналистам в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Как утверждает Еврокомиссия, компания Temu не обеспечила надлежащего выявления, анализа и оценки системных рисков, связанных с предложением незаконных товаров на ее платформе, а также ущерба, который это наносит потребителям в Европейском Союзе.

Доказательства, которыми располагает Еврокомиссия, свидетельствуют о том, что потребители в ЕС с большой вероятностью могут наткнуться на незаконные товары на Temu.

"Оценка рисков – это не формальная процедура, а основа Закона о цифровых услугах. Оценка рисков Temu недооценивает конкретные риски, не является конкретной, не основана на надежных доказательствах и не является исчерпывающей. Она оставляет регулирующие органы, пользователей и общественность в неведении относительно истинного масштаба потенциального ущерба, который могут нанести незаконные товары, продаваемые на Temu. "Пришло время Temu соблюдать закон", – заявила Хенна Вирккунен, вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

В соответствии с DSA, очень крупные онлайн-платформы обязаны тщательно оценивать системные риски, связанные с их сервисами, и принимать соответствующие меры по их снижению.

Штраф, наложенный 28 мая, был рассчитан с учетом характера нарушения, его тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и продолжительности. Непроведение надлежащей оценки рисков – одного из краеугольных камней архитектуры DSA – является особенно серьезным нарушением этого закона.

Temu должна до 28 августа 2026 года подать в Еврокомиссию план действий, как того требует статья 75 DSA. В плане должны быть изложены меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. Европейский совет по цифровым услугам будет иметь один месяц с момента получения документа для представления своего мнения. Затем у Еврокомиссии будет еще один месяц для принятия окончательного решения и установления разумного срока для его выполнения.

Невыполнение решения о несоблюдении обязательств может привести к наложению периодических штрафных санкций.

Европарламент в прошлом году принял резолюцию с призывами к усилению контроля за онлайн-магазинами, преимущественно из Азии, которые предлагают одежду и другие товары по сверхнизкой цене.

11 февраля Совет ЕС официально утвердил новые правила таможенного обложения товаров, содержащихся в небольших посылках, поступающих в Евросоюз, преимущественно через электронную коммерцию.