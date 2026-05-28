В Италии изъяли имущество на сумму 200 млн евро в рамках дела о наркодоходах мафии

Итальянская финансовая полиция изъяла активы компаний на сумму более 200 млн евро в рамках расследования дела об отмывании средств, полученных от наркоторговли, связанной с покойным мафиозным боссом.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

Правоохранители арестовали трех человек по подозрению в использовании незаконных средств, обремененных причастностью к мафии.

Как отмечается, операция, прошедшая в нескольких странах, позволила отследить огромное состояние, полученное в результате реинвестирования – в том числе через офшорные компании – доходов, собранных с 1980-х годов от торговли наркотиками под руководством мафиозного босса Маттео Мессина Денаро.

Следственные действия проводились не только в Италии, но и в Андорре, Гибралтаре, на Каймановых островах, в Люксембурге, Швейцарии, Ливане, Монако и Испании в тесном сотрудничестве с местными судебными и правоохранительными органами.

В феврале прошлого года на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого было задержано более 180 человек.

В апреле 2026 года в Италии правоохранители задержали Роберто Маццареллу, связанного с итальянской мафиозной группировкой "Каморра" и занимавшего четвертое место в списке самых опасных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел страны.